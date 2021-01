Nach dem Überfall auf eine Salzburger Juwelierfamilie am 15. August 2019 in Koppl (Flachgau) ist am Mittwoch, ein zweiter Beschuldigter nach Salzburg ausgeliefert worden. Der Mann wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, Marcus Neher, am Donnerstag auf APA-Anfrage erklärte. Der 39-jährige Tscheche wurde am 9. Dezember 2020 in Prag festgenommen. Er war mittels Haftbefehl gesucht worden.

Die Ermittler gehen aufgrund von DNA-Spuren davon aus, dass der 39-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Home Invasion beteiligt war. Ein weiterer Verdächtiger, ein 43-jähriger Tscheche, war bereits am 5. November 2019 in Prag festgenommen und später nach Salzburg ausgeliefert worden. Er sitzt in der Justizanstalt Salzburg in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn Anklage wegen schweren Raubes, erpresserischer Entführung, Brandstiftung und schwerer Nötigung erhoben. Ein Prozesstermin steht noch aus. Nach einem dritten Täter wird noch gefahndet.