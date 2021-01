Wenn Anschober „zehn Deka Anstand“ hätte, „würde er von selbst den Hut nehmen“, so Loacker. Eine angenehme Stimme reiche nicht für ein Ministeramt, es brauche auch Managementqualitäten: „Und die bringt er entschieden nicht mit.“ Anschober habe bisher kein Projekt auf die Reihe bekommen, so der pinke Abgeordnete, der etwa die Beschaffung von Schutzbekleidung, das „Chaos in Ischgl“, die verspätete Risikogruppen-Verordnung, den sogenannten Ostererlass, diverse aufgehobene Verordnungen, die Ampel, „die nach einer Woche wieder versenkt werden musste“ und nun das Chaos um die Impflogistik anführte.