Nach massiver Kritik am schleppenden Start kommt nun etwas mehr Bewegung in die österreichische Corona-Impfkampagne. Immunisierungen sollen laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vorgezogen werden. Mit der Zulassung eines zweiten Impfstoffs durch die EU-Kommission erwartet Österreich im ersten Quartal über eine Million zusätzliche Impfdosen, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz zur Impfstrategie erklärte.