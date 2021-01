Auf offener Straße hat ein 67 Jahre alter Verdächtiger am Abend des Dreikönigstages in Wien-Donaustadt mit einer Schusswaffe hantiert. Eine Zeugin beobachtete den mutmaßlichen Täter, als dieser die Pistole durchlud, und alarmierte die Polizei. Der Verdächtige handelte sich in der Folge ein Waffenverbot ein, er zeigte sich gegenüber den Beamten wenig einsichtig.