Die Sport Open Earbuds haben die Schutzklasse IPX4 und sind demnach vor Spritzwasser geschützt. Verbunden werden sie über Bluetooth 5.1. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit acht Stunden an. Über eine Taste am rechten Stöpsel wird die Musik gesteuert, eine Taste am linken Stöpsel erlaubt den Zugriff auf Sprachassistenten. Die Earbuds sollen ab Ende Jänner zunächst in den USA erhältlich sein, der Vorbesteller-Preis beträgt 200 US-Dollar (umgerechnet rund 163 Euro). Wann sie nach Österreich kommen, ist noch nicht bekannt.