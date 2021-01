Gerade erst hatte der 32-Jährige den Vertrag mit dem litauischen Topklub Suduva Marijampole vorzeitig aufgelöst. „Nenad hatte mich aber schon im Oktober kontaktiert - es ist für mich eine Ehre, wieder für ihn zu kämpfen. Wir schielen natürlich auf die große Titelchance“, betont der Bleiburger, der mit einem Kontrakt bis Sommer 2022 plus Option ausgestattet wurde. Und damit kann „Topo“ auch gleich seinem Ex-Verein WAC als „Spion“ helfen: Denn Samstag trifft Osijek in Rovinj ausgerechnet auf Sturm Graz, Wolfsbergs ersten Gegner im Bundesliga-Nachtrag am 17. Jänner.