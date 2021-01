Knapp zwei Monate ragte das oberösterreichische Gehölz, geschmückt mit rund 2000 LED-Lampen, vor der kommunalpolitischen Machtzentrale in den Himmel. Am Donnerstag ging seine Ära zu Ende. Am Morgen wurde die 33 Meter hohe Fichte, die heuer aus dem Mühlviertel stammte, von Forstprofis der Stadt zunächst in Stücke geschnitten, ihre Einzelteile danach per Kran entfernt.