In der laufenden Woche hat die Saison sowohl auf der ATP- wie der WTA-Tour begonnen. Bei den Damen sind in Abu Dhabi vier Top-Ten-Spielerinnen dabei, bei den Herren in Antalya einer. Auch in Delray Beach wird auf der ATP-Tour gespielt, der Steirer Oliver Marach und der Vorarlberger Philipp Oswald treten da im Doppel an. Der mit Oswald für den ATP Cup vorgesehene Tristan-Samuel Weissborn versucht sich in Antalya, wo Lucas Miedler am (heutigen) Donnerstag sein Einzel-Qualifikationsfinale bestritt.