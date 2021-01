Was den Aufbau angeht, sind die Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna sehr ähnlich: Beide Unternehmen haben mRNA-Impfstoffe entwickelt. Bei der Impfung gelangt eine Bauanleitung für einen Protein-Bestandteil des Covid-19-Erregers in den Körper. Dort stellen die Zellen nach dieser Anleitung das Virusprotein her. Gegen diese entwickelt der Körper dann seine Immunantwort. Die mRNA wird dabei nicht in das Erbgut des Menschen eingebaut. Dazu sind unsere Körperzellen schlicht nicht in der Lage.