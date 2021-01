US-Außenminister Pence: „kommunistische Unterdrückung“

US-Außenminister Mike Pompeo drohte am Donnerstag (Mittwoch Ortszeit in Washington) mit weiteren Sanktionen gegen die Hongkonger Führung. „Die Vereinigten Staaten werden nicht untätig bleiben, während die Menschen in Hongkong unter kommunistischer Unterdrückung leiden“, sagte Pompeo einer Mitteilung zufolge. Die USA würden Sanktionen und andere Beschränkungen für alle Personen und Organisationen prüfen, die an der Durchführung „dieses Angriffs auf das Volk von Hongkong“ beteiligt waren.