Der Vertrag des Linksaußen läuft noch bis Sommer 2023. In der laufenden Saison kam er bisher auf fünf Ligaeinsätze. Antwerpen rangiert derzeit auf Platz fünf in der belgischen Meisterschaft. In der Europa League drängte man den LASK in Gruppe J auf Rang drei und schaffte damit den Einzug ins Sechzehntelfinale.