Unverständlich auch deshalb, weil es seit Anbeginn der Pandemie keinen einzigen Cluster in einem gewerblichen Fitnessbetrieb gegeben hat - laut Sanitätsdirektionen der Länder. In einer europaweiten Studie wurde belegt, dass die durchschnittliche Infektionsrate bei nur 0,78 pro 100.000 Besuchen liegt. Das Contact Tracing ist in Fitnessbetrieben lückenlos möglich, die Leitung der Besucherströme und die Abstandregeln sind realisiert, die Hygienestandards extrem hoch.