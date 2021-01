Auch der Sturm randalierender Trump-Anhänger auf das Kapitol kann den Wechsel im Weißen Haus nicht stoppen: Der US-Kongress hat die Wahl des Demokraten Joe Biden zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten formell bestätigt. Bei der Abstimmung erreichte Biden in der Nacht auf Donnerstag in Washington die erforderlichen 270 Wahlleute. Im Anschluss bestätigte Noch-Vizepräsident Mike Pence den Wahlsieg Bidens. Damit steht nun fest: Spätestens am 20. Jänner wird Donald Trumps Präsidentschaft enden.