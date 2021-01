Der Betriebsrat im Reha-Zentrum Weißer Hof in Klosterneuburg bleibt der harte Kern im Kampf gegen die Absiedelung nach Wien-Meidling. Während die Geschäftsleitung das moderne Umfeld in der Bundeshauptstadt anpreisen will – die „Krone“ berichtete – fordern die Arbeitnehmervertreter nun einen runden Tisch ein.