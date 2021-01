Micro-LEDs sollen OLED-Geräten Konkurrenz machen

Neben seinen neuen Neo-QLED-Modellen setzen die Südkoreaner auch weiterhin auf Fernseher mit mikrometergroßen LEDs, kurz Micro-LED. Diese sind selbstleuchtend, bedürfen also keiner Hintergrundbeleuchtung, und sollen dadurch „nahezu naturgetreue Farben und Helligkeitswerte“ ermöglichen. Nach Bildschirmdiagonalen von 110 und 99 Zoll sollen die Geräte mit ihren laut Samsung 24 Millionen einzeln angesteuerten LEDs „bis Ende des Jahres“ auch in kleineren Größen erhältlich sein - inwieweit die Geräte damit auch erschwinglicher werden, bleibt abzuwarten. Die 110-Zoll-Variante ist am Heimatmarkt für Südkorea für umgerechnet rund 89.000 Euro erhältlich. Offizielle Euro-Preise nannte Samsung bei der Vorstellung seines Produktportfolios am Mittwoch nicht. Ebenfalls offen ist, wann die Geräte hierzulande erhältlich sein sollen.