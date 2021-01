Die Aggression jener Trump-Anhänger, die es am Mittwoch bis in das Kapitol geschafft hatten, entlud sich vor allem in Form von Sachbeschädigung: Beschmierte Statuen alter Präsidenten, verwüstete Büros von Parlamentsmitarbeitern. Holzvertäfelte Möbel aus Sitzungssälen wurden zerbrochen, Feuerlöscher aus der Wand gerissen.