Auch am Wasenboden in Villach soll heute eine kilometerlange Loipe in Form eines Achters entstehen, die vom Zentralfriedhof bis zur Kriegsbrücke reichen soll. „Das bedeutet Langlaufen inmitten unserer schönen Stadt. Somit ist es vielen bewegungshungrigen Innenstadtbewohnern möglich, an der frischen Luft zu sporteln“, sagt Alpen-Arena-Obmann Andreas Sucher, der mit seinem Team gemeinsam mit der Stadt die Idee ausarbeiten wird.