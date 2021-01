Die Motivation, sich auf die Suche zu begeben, ist groß. Rund zehn Prozent der Bevölkerung sind aktuell sehr interessiert an einer neuen Partnerschaft, weitere 20 Prozent liebäugeln mit neuen Kontakten. Zurzeit ist die Suche nach neuen Bekanntschaften allerdings schwierig. Viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie unter den gegebenen Umständen Leute treffen und jemand für ein wenig intime Nähe kennenlernen können, vor allem wenn sie gewohnt waren, mit ihren Dates in Bars oder Clubs anzubandeln. Denn obwohl sehr viel darüber geredet wird und der Eindruck entsteht, alle machen es: Nach wie vor sucht nur die Hälfte der Partnersuchenden ihr Glück via Onlinedating.