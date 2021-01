„Der Bruch an meiner Hand ist gut verheilt und die Entwicklung geht in eine gute Richtung“, zieht Leon Pauger nach den Tests mit dem österreichischen Nationalkader in der Südstadt eine positive Bilanz. „Das gibt Selbstvertrauen!“ Selbstvertrauen, das der 22-jährige Bregenzer ins nächste Trainingslager mitnimmt. Am Sonntag hebt Pauger von München Richtung Gran Canaria ab. Mit dabei wird da auch „Ironman“ Max Hammerle sein.