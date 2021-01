„Weiß nicht mehr, was ich tun soll“

Als Begründung wurde ihm erklärt, dass der Önace-Code für Konditoreien nicht in der Liste der Gastronomie sei. Die Konditorei sei der Bürokratie zufolge kein Café. Gesprächsversuche mit der zuständigen Finanzierungsagentur des Bundes und der Innung konnten daran nichts ändern. Der Konditor teilt das Leid vieler Betriebe: „Langsam weiß ich nicht mehr, was ich tun soll.“