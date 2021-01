Eine Gewerkschaft der US-Flugbegleiter fordert ein Flugverbot für die Anhänger von Präsident Donald Trump, die sich in Washington an der Erstürmung des Kapitols beteiligt hätten. Die Präsidentin der Association of Flight Attendants-CWA, Sara Nelson, sprach am Mittwoch in einer Erklärung von einer „Mob-Mentalität“, die die Sicherheit „von jeder einzelnen Person an Board gefährden würde“.