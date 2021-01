Den ersten Weltcup-Sieg hat sich Manuel Feller zwar weiter „aufgehoben“ - Österreichs Ski-Rockstar ist und bleibt aber die ganz große Sensation des Winters! Zweiter in Alta Badia, Vierter in Madonna und gestern Zweiter in Zagreb - damit schlüpfte er mit 28 Jahren erstmals ins Rote Trikot des Führenden im Slalom-Weltcup.