Die Idee für den wenige Zentimeter großen Anhänger an einer Halskette kam Ruwido-Chef Ferdinand Maier, als er die Stopp-Corona-App unter die Lupe nahm. „Die Bluetooth-Technik bei der App ist eigentlich völlig ungeeignet für Contact-Tracing“, weiß der Chef des Neumarkter Unternehmens. Maier und seine Mitarbeiter produzieren seit Jahren High-End-Bluetooth-Fernbedienungen am Firmensitz in der Köstendorfer Straße.