Die Damen sind den Veranstaltern in Flachau viel wert – auch im so schwierigen Corona-Winter. Zwar gibt’s diesmal nicht so viel wie in den letzten Jahren, als der Sieg mit gut 70.000 € dotiert war Aber auch heuer kommt kein Weltcup-Veranstalter an Flachau ran. Die große Jagd auf die zuletzt zweifache „Prinzessin“ Petra Vlhova kann beginnen!