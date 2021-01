„Das Event an sich unterscheidet sich jetzt nicht von den letzten Jahren. Der große Aufwand ist die Umsetzung des Covid-Konzeptes. Da gibt es im Organisationskomitee eine eigene Gruppe dafür.“ So ist während des Weltcups alles streng geregelt: Sportler, Medien oder Helfer haben allesamt ihre eigenen Bereiche. „Die Sicherheit einzuhalten ist der wichtigste Punkt. Da es kein Publikum gibt und alles abgeschirmt ist, ist das für die Security nicht ganz so viel Aufwand“, erklärt Fussi. Ohne die rund 80 freiwilligen Helfer würde es aber sicher nicht so reibungslos funktionieren. „Sie arbeiten wirklich alle super und sind hochmotiviert. Dazu kommen ja noch 15 Personen im engsten Kreis des Komitees. Alles läuft nach Plan.“