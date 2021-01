„Es waren auch einige gute Momente dabei“, sagte der steirische Handball-Nationalspieler Daniel Dicker nach der 27:36-Niederlage der Österreicher gegen Deutschland im Grazer Sportpark. „Aber wir müssen auch noch an einigen Dingen arbeiten. Etwa an der Deckung“, meinte der ÖHB-Legionär. Wie er das EM-Quali-Match gegen die Deutschen erlebt hat, was ihn bei der WM in Ägypten erwartet und wie er den Lagerkoller im Schatten der Pyramiden bekämpfen will, erklärte der 25-Jährige im „Steirerkrone“-Gespräch...