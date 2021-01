Für den Italiener Luigi Nono war seine experimentelle bis radikale Musik weit mehr als die simple Aneinanderreihung von Noten. Er verstand das Komponieren – vor allem in der ersten Schaffensphase bis 1960 – als kraftvollen Ausdruck seiner politischen Gesinnung. Als Aufschrei gegen Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Gewalt auf der Welt. Dieses Gefühl gipfelte in Luigi Nonos erstem Musiktheaterwerk „Intolleranza 1960“, das heuer mit Ingo Metzmacher und den Wiener Philharmonikern bei den Salzburger Festspielen aufgeführt wird (Premiere am 15. August 2021).