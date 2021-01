Gegen eine Niederländerin, die mit ihren beiden Kindern seit Jahren im Bezirk Kitzbühel lebte, besteht der Verdacht der Kindesentziehung. Die 47-Jährige verschwand offenbar spurlos aus ihrer Heimat und ließ sich in Tirol nieder, ohne sich bei den Behörden anzumelden. Die Frau ist nach einem medizinischen Notfall am Dienstag in Innsbruck verstorben. Wie sich herausstellte, wurde sie per europäischem Haftbefehl gesucht.