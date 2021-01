Auf Ausweichkurs gehen die Schlepper derzeit in Oberösterreich. Weil an der Autobahngrenze bei Suben alle Fahrzeuge kontrolliert werden, suchen sie Schleichwege. Wie zuletzt jener Syrer (28), der 13 Landsleute in einen Kastenwagen gepfercht hatte und in Krenglbach aufgeflogen war.