Der Bau der Unterflurtrasse Scheffau an der B 178 Loferer Straße (Bezirk Kufstein), der Bau der Moosergrabengalerie und der Mellitzgalerie an der L 25 Defereggentalstraße (Bezirk Lienz) sowie die Unterführung Prutz an der B 180 Reschenstraße (Bezirk Landeck) können heuer starten. Diese drei Vorhaben zählen ebenso wie die im Bau befindliche Schlossgalerie an der Landecker Straße zu den Großbauvorhaben.