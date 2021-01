Einem Bericht von „Motorsport-Magazin.com“ zufolge steht die Formel 1 vor weiteren Veränderungen des Rennkalenders in diesem Jahr. Während schon seit einigen Tagen über eine Verschiebung des Auftakts im australischen Melbourne spekuliert wird, berichtete das Fachportal am Mittwoch, dass der Große Preis von China und das Vietnam-Rennen vor dem Aus stünden. Am 18. April soll in Imola in Italien und am 2. Mai im portugiesischen Portimao gefahren werden.