Der Zoo Salzburgt rauert um ihre 38 Jahre alte Nashornkuh Kifaru. Das Breitmaulnashorn musste am 31. Dezember 2020 altersbedingt „euthanasiert“ werden, gab der Zoo am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. „Das ohnehin schwierige Jahr 2020 endete für uns mit einem traurigen Paukenschlag“, so Geschäftsführerin Sabine Grebner.