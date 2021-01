„Es besteht Handlungsbedarf, das Tal ist einfach komplett überlastet.“ Thomas Kößler, Bürgermeister (ÖVP) von Zederhaus , weiß nicht mehr weiter. An schönen Tagen strömen hunderte Skitourengeher in das malerische Riedingtal. Die Folge: Regelmäßig kommt es an der Straße und den Parkflächen zu chaotischen Zuständen. „Wir sind heuer begünstigt. Im Lungau haben wir – im Gegensatz zu vielen anderen Teilen Salzburgs – viel Schnee“, sagt Kößler.