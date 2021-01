„Krone“: Was ist Ihr Schwerpunkt, wie beschreiben Sie das?

Braunesberger: Sicher der zeitgenössische Tanz im interdisziplinären Kontext, also Bewegung und Soundkunst. Alles ist erlaubt, die Vielfalt an Bewegungsforschung und Darstellungsmöglichkeit ist unendlich groß. Klassisches Tanztraining bildet die Grundlage der Körpertechnik, denn meine Arbeit lebt von Hebungen, Akrobatik, Bodenkontakt und dem Einfluss durch Dynamiken aus der Musikkomposition.