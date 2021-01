Um bezahlbaren Wohnraum für seine Mitarbeiter zu schaffen, will der weltgrößte Online-Händler Amazon zwei Milliarden Dollar (rund 1,6 Milliarden Euro) investieren. Der Konzern beabsichtige, mindestens 20.000 erschwingliche Wohneinheiten in der Puget Sound Region im Bundesstaat Washington, in Arlington in Virginia und in Nashville in Tennessee zu schaffen, teilte Amazon mit.