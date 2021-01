Streng vorgegangen ist die Polizei bereits gegen geheime Flüchtlingslager mitten im Wald. Migranten auf der Durchreise hausten dort so lange bei Kälte und Regen im Freien, bis sie „Taxilenker“ abholten und vor Bahnhöfen oder in Städten absetzten. Nahe Lutzmannsburg wurde so ein Camp geräumt. Über ein ähnliches verbotenes Versteck unter Bäumen wird unter anderem in Schattendorf berichtet.