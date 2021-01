Weil Sänger Michael Wendler Deutschland in Zeiten der Corona-Pandemie als „KZ“ bezeichnet hat, gab der Sender RTL nun am Mittwoch bekannt, den umstrittenen Juror aus den schon aufgezeichneten Folgen der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (kurz DSDS) herauszuschneiden. In der Frühphase der aktuellen Staffel sitzt der 48-Jährige in der Jury, am Dienstag lief die erste Folge. Es geht aber nicht um Äußerungen in der Sendung, sondern um Nachrichten im Messengerdienst Telegram.