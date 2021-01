„Krone“-Kommentar: Lauter Weckruf

Was für eine Inszenierung: Sogar der ORF übertrug am Ende der Weihnachtsfeiertage den als „historisch“ gepriesenen Moment: Bei der ersten Corona-Impfungrückten sichnatürlich auch der Kanzler und der Gesundheitsminister ins Bild für die Geschichtsbücher.



Doch damit war die Geschichte zunächst einmal auch schon wieder zu Ende. Denn es tat sich: so gut wie nichts! Während Länder wie Israel bereits die erste Million verabreichter Impfungen vermeldeten, zählte man im hiesigen Impfministerium, Pardon, Gesundheitsministerium gerade einmal so um die 6000 „Jaukerln“. Eine peinliche Schlappe.



Ein Impf-Ministerialrat schwafelte Anfang der Woche etwas von „kritischen Größen“, die Politik verteilte anstelle von Vakzinen Beruhigungspillen unterm Motto: „Wird schon werden.“ Auf den Punkt brachte es in der Dreikönigs-„Krone“ unser satirischer „Herr Nimmerwurscht“, als er formulierte: „Wir wollen anscheinend jetzt nur nicht hudeln und zählen lieber die erhaltenen Impfdosen noch dreimal durch.“



Die kritische „Krone“-Berichterstattung gerade in der Feiertags-Ausgabe („Corona-Krise: Wo es knirscht und kracht“) war nun wohl ein lauter Weckruf für die Politik.



Nun, so wird versprochen, werde das Chaos ein Ende haben. Ob dieses Versprechen eingehalten wird - darauf werden wir gemeinsam mit unseren Lesern achten.