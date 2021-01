Während also am Dienstag lediglich kleine Einsätze für Wirbel sorgten, war am Dreikönigstag wieder veritabler Volldampf angesagt. Im Kampf gegen die Wildparker zeigten die Behörden der Region nämlich endlich Zähne und sperrten die Landesstraße auf steirischer Seite mit Sperrgittern ab. Zahlreiche Polizeistreifen sorgten ebenfalls für Ruhe und Ordnung. Keine Probleme bereitete übrigens das Aufkommen an Skifahrern und Snowboardern. Verkauft worden seien rund 65 Prozent der für Mittwoch verfügbaren Online-Tickets, heißt es. Spaziergänger und Wildrodler waren also diesmal unter Kontrolle