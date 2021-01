Partner sorgt für Leiterbahnen

Neben Know-how steht bei der Neuheit Zusammenarbeit hoch im Kurs: Die Lackschichten werden am Voestalpine-Standort in Linz an der Bandbeschichtungsanlage aufgetragen. Die notwendigen Leiterbahnen, die rund vier tausendstel Millimeter hoch sind, werden derzeit noch mithilfe einer Partnerfirma aufgebracht.