Einige hundert Teilnehmer

Nach teils größeren Kundgebungen in Graz, Wien und Linz, gingen am Mittwoch einige Menschen in Tulln und Wr. Neustadt auf die Straße. In Tulln traf man sich am Minoritenplatz und zog anschließend unter dem Motto „Protestmarsch gegen das Covid Maßnahmen Gesetz (sic)“ durch die Gassen. Auch in Wr. Neustadt formierte sich eine mehrere hundert Menschen umfassende Gruppe, um gegen die Anti-Corona-Regeln zu marschieren.