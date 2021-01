Teresa Stadlober hat sich auf den ersten fünf Etappen der 15. Tour de Ski nicht in ihrer Bestform präsentiert. Die 27-jährige Gesamt-Sechste des Vorjahres wurde am Mittwoch im 10-km-Verfolgungsrennen in der klassischen Technik als Zwölfte klassiert, 65 Sekunden hinter der russischen Siegerin Julia Stupak, und fiel in der Gesamtwertung nach dem fünften Bewerb um drei Positionen an die 15. Stelle (+3:12 Min.) zurück.