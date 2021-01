Borussia Mönchengladbach muss im Spitzenspiel der deutschen Bundesliga am Freitag gegen Bayern München ohne Valentino Lazaro auskommen. Der ÖFB-Teamspieler hatte beim Aufwärmen für das Spiel in Bielefeld (1:0) am Samstag eine muskuläre Verletzung in der Leistengegend erlitten. „Er wird sicher ausfallen. Wir haben ihn noch mal untersuchen lassen und eine strukturelle Verletzung festgestellt“, sagte Borussias Trainer Marco Rose am Mittwoch.