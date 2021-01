Im Westen und ganz im Norden scheint am Sonntag zumindest zeitweise die Sonne. Sonst nimmt die Bewölkung von Süden her zu und im Laufe des Nachmittags beginnt es im Süden, am Abend sowie in der Nacht auch immer öfter im Osten zu schneien. Die genaue Zugbahn des Mittelmeertiefs und damit die Intensität der Schneefälle ist aber derzeit noch unsicher. Mit minus 6 und plus 1 Grad wird es etwas kälter.