Von 11. bis 15. Jänner werden an sechs Standorten kostenlose Schnelltests angeboten: Ferry Porsche Kongresscenter in Zell am See (Pinzgau), Straßenmeisterei in Schwarzach (Pongau), Quarantänequartier in Tamsweg (Lungau), Ziegelstadl in Hallein (Tennengau), Recyclinghof in Eugendorf (Flachgau) sowie im Messezentrum in der Halle 10 in der Stadt Salzburg. Für die erweiterten Test-Möglichkeiten ab 18. Jänner seien die Planung am Laufen.