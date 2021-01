Höhere Positiv-Rate unter sozial Schwachen

Die Verdreifachung des Wertes aus der ersten Runde hob Peter Willeit von der Medizinischen Universität Innsbruck hervor. Eine höhere Sieben-Tages-Inzidenz in einer Region sei demnach auch mit einem etwas erhöhten Positiv-Anteil an dortigen Schulen einhergegangen. An Standorten mit höherer sozialer Benachteiligung wurde eine in etwa doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit ermittelt, auf einen unerkannten Infektionsfall zu stoßen, erklärte der Epidemiologe. Das soziale Umfeld sei mitentscheidend, wenn etwa ein Kind aus einer Familie mit Eltern in prekäreren Dienstverhältnissen eher auch mit milden Symptomen in die Schule geschickt wird, so Willeit.