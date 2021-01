Ein Streit zwischen einem 46-jährigen Türken und seiner Ex-Freundin (49) eskalierte am Dienstagabend in der Stadt Salzburg: Als die Frau versuchte, aus ihrer Wohnung zu fliehen, hielt sie ihr Ex-Freund fest und versperrte die Tür. Die Frau schrie so laut um Hilfe, dass Nachbarn die Einsatzkräfte verständigten.