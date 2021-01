Der Ansturm auf den Semmering hat auch am Dreikönigstag weiter angehalten. Im Vergleich zu den Tagen davor habe sich der Andrang von Skigästen am Vormittag jedoch „in Grenzen“ gehalten, sagte Bürgermeister Hermann Doppelreiter. Aufgrund der erhöhten Polizeipräsenz sei die Kommune aktuell „die bestbewachte Gemeinde in ganz Österreich“, befand der ÖVP-Ortschef.