In einem Zoo in Nicaragua ist ein seltener weißer Tiger (Bild oben) zur Welt gekommen. Weil das Muttertier das Junge nicht annahm, wird es nun mit der Hand aufgezogen, wie der Direktor des National-Zoos in Masaya, Eduardo Sacasa, am Dienstag sagte. Die kleine Tigerin bekam den Namen „Nieve“(das spanische Wort für Schnee).