„Leider habe ich mich bei Kilometer 180 ziemlich verfahren und nicht mehr ins Roadbook zurückgefunden. Ich bin dann ein wenig mit der Wut im Bauch gefahren und habe Vollgas gepusht. Ich muss sagen, ich war schon ziemlich am Limit und zum Teil war es echt grenzwertig“, erklärte Walkner in einer Aussendung. Er verbesserte sich um acht Positionen auf den 31. Platz, sein Rückstand wuchs aber auf mehr als 2:08 Stunden an.